Жители Набережных Челнов оформили налоговые вычеты на 2 миллиарда рублей

Всего представлено более 94 тысяч налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошлый год жители Набережных Челнов заявили на возврат более 2 миллиардов рублей НДФЛ из бюджета. Это на 21% больше, чем годом ранее. Об этом на совещании в мэрии сообщила начальник ИФНС России по городу Набережные Челны Диана Сагетдинова.

Всего представлено более 94 тысяч налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, из них 78 тысяч - на получение налоговых вычетов.

Напомним, оформить налоговый вычет можно на затраты на обучение, лечение, покупку жилья и некоторые другие расходы. Максимальная сумма, с которой можно вернуть деньги, для каждого вида вычета своя. Компенсируют не всю сумму трат, а только 13% от установленного лимита.

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