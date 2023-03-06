С начала года в Набережных Челнах отловили более 200 бездомных собак

Большую часть отловленных собак вернули обратно Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала года в Набережных Челнах отловлены и переданы в приют 236 собак. Об этом на совещании в мэрии сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

40 собак обрели новых хозяев, 192 – возвращены на место, где были пойманы, четыре – по медицинским показаниям спасти не удалось.

Ранее мы сообщали, что на заводе Набережных Челнов сторожевая собака напала на женщину и разгрызла ей ногу.

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