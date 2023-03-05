Части перехода перевозили отдельными секциями. Фото: @kzn_official

В Казани на проспекте Победы установили пешеходный надземный переход. Об этом сообщила мэрия города в ответ на запросы местных жителей о загадочных турбинах.

- Казань с каждым днем становится еще на шаг ближе к более безопасному городу. Выглядит футуристично, но главное – это функционально, - отметили в телеграм-канале мэрии столицы Татарстана.

Отметим, части перехода перевозили отдельными секциями. Ремонтные работы на участке пока что продолжаются.

Напомним, в Казани проектирование кольцевой ветки планируют завершить к лету. На эти цели потребуется 22 миллиона рублей.

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