По словам Дениса Спирина, в планах регулярно проводить очистку прибрежных территорий малых рек. Фото: @spirincheb

В Чебоксарах начали очищать берега малых рек. Так, в данное время к работе приступили на Коммунальной слободе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Денис Спирин.

По его словам, сохранение водных объектов, расчистка участков русел и экологическая реабилитация является одной из целей национального проекта «Экология». В связи с этим планируют регулярно проводить очистку прибрежных территорий малых рек.

- Полностью поддерживаю это направление - начиная от расчистки русла рек силами подрядчиков до проведения субботников у береговых линий с участием волонтеров и трудовых коллективов, - отметил Спирин в своем телеграм-канале.

Так, на Коммунальной слободе идет очистка территорий от упавших деревьев, захламления территорий. Всего планируют вывезти до 40 упавших деревьев.

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