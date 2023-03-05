В причинах возгорания двигателя в данное время разбирается МУП «Чебоксарское троллейбусное управление». Фото: @spirincheb

В Чебоксарах на проспекте Ивана Яковлева вспыхнул троллейбус. В причинах возгорания двигателя в данное время разбирается МУП «Чебоксарское троллейбусное управление». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Денис Спирин.

По его словам, благодаря грамотным и профессиональным действиям водителя, который незамедлительно остановил транспорт и оперативно вывел пассажиров, пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.

- Троллейбус не новый , эксплуатируется с 2007-го года. В связи с чем считаю необходимым как можно скорее начать обновление троллейбусного парка. Рассчитываем на поддержку властей в рамках реформирования общественного транспортного обслуживания в Чебоксарской агломерации, - отметил в своем телеграм-канале глава администрации города.

Напомним, в феврале в Казани ночью во время движения загорелся туристический автобус. На тот момент в салоне находился только водитель, пострадавших нет.

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