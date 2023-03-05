Второй рекомендацией является проверка выписки из ЕГРН перед совершении сделок купли-продажи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росреестр Татарстана рассказал, как защитить недвижимость от мошенников. Эксперты посоветовали запретить регистрацию без личного участия. По их мнению сделки с имуществом имеет право производить только его владелец.

Второй рекомендацией является проверка выписки из ЕГРН перед совершении сделок купли-продажи. Росреестр рекомендует запрашивать ее у продавца недвижимости.

Кроме того, сотрудники Росреестра советуют получать справку, в которой будут указаны лица, компании и органы власти, которые запрашивали данные о недвижимости собственника. А расчеты между сторонами необходимо заключать только после госрегистрации и получения выписки из ЕГРН. Самый безопасный способ расчета - через банковскую ячейку.

Следующая рекомендация предполагает оформление согласия на электронную сделку c использованием усиленной квалифицированной ЭЦП.

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