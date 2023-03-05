В Нижнекамске 10 марта жители смогут принять участие в сборе макулатуры

Так, жители могут принести книги, глянцевые журналы, картон, газеты, использованную белую бумагу. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Нижнекамске 10 марта пройдет традиционная экологическая акция по сбору вторсырья «Отходы в доходы». Жители могут принести макулатуру, картон, бутылки, алюминиевые банки и получить за это деньги.

Пункт приема будет организован на территории «Детского эколого-биологического центра» по адресу: проспект Шинников, 59. Принести вторсырье можно будет с 11:00 до 11:50. Также макулатуру и пластик будут принимать в Молодежном центре инициатив «Ковер» с 12:10 до 12:50 часов и в парке «Велики» с 13:00 до 14:00 часов.

Так, жители могут принести книги, глянцевые журналы, картон, газеты, использованную белую бумагу. Макулатура должна быть хорошо упакована, так как будет взвешиваться. За ее килограмм можно получить 10 рублей, картон - 5 рублей за килограмм, алюминиевые банки - 25 рублей за килограмм.

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