По версии следствия, виной всему стал обман подруги старшего обвиняемого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах четверо парней пойдут под суд за вымогательство. На момент совершения преступления трое из них являлись несовершеннолетними. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, виной всему стал обман подруги старшего обвиняемого. В 2021 году она сдала свой телефон в ломбард, а другу сказала, что его отобрал 17-летний знакомый. Тогда ее друг решил наказать обидчика, но тот попал в колонию. После его освобождения осенью 2022 года обвиняемый с тремя товарищами потребовали у него 20 тысяч рублей за украденный телефон, а за отказ избили.

В результате парень обратился к правоохранительным органам и все подозреваемые были задержаны. Расследование уголовного дела по статье «вымогательство» завершено.

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