Депутат Госдумы от Татарстана получил благодарность от Вячеслава Володина

Ряду комитетам председатель Госдумы дал месяц на исправление. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Депутат Госдумы по Нижнекамскому округу Олег Морозов получил благодарность от председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Об сообщили в ходе совещания с председателями профильных комитетов, которые по итогам прошлого года эффективно организовали работу по повышению качества законотворчества.

Так, благодарность была объявлена еще девяти депутатам. Ряду комитетам председатель Госдумы дал месяц на исправление.

- Необходимо делать все для решения вопросов, которого ждут наши граждане. Волокита и ошибки при подготовке законопроектов недопустимы, - отметил Володин.

Отметим, Олег Морозов возглавляет комитет по контролю. Ранее он представлял Набережные Челны.

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