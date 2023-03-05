Депутат Госдумы от Татарстана получил благодарность от Вячеслава Володина

Ряду комитетам председатель Госдумы дал месяц на исправление.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Депутат Госдумы по Нижнекамскому округу Олег Морозов получил благодарность от председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Об сообщили в ходе совещания с председателями профильных комитетов, которые по итогам прошлого года эффективно организовали работу по повышению качества законотворчества.
Так, благодарность была объявлена еще девяти депутатам. Ряду комитетам председатель Госдумы дал месяц на исправление.
- Необходимо делать все для решения вопросов, которого ждут наши граждане. Волокита и ошибки при подготовке законопроектов недопустимы, - отметил Володин.
Отметим, Олег Морозов возглавляет комитет по контролю. Ранее он представлял Набережные Челны.
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