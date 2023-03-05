В Казани 19 марта на ипподроме отметят Науруз

Науруз - праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Фото: mincult.tatarstan.ru

В воскресенье, 19 марта, на Казанском ипподроме отметят республиканский праздник Науруз. В этот день для жителей и гостей города представители разных национальностей ознакомят с многообразием культур и традиций своих народов, сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

Так, на главной сцене пройдет концерт с участием коллективов национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана. А на других площадках состоятся народные игры и забавы, победители в которых получат призы.

Кроме того, организуют «Фестиваль плова», где с помощью народного голосования определят лучший рецепт и повара. Также гости смогут попробовать один из главных атрибутов Науруза - сумаляк из пророщенных зерен пшеницы. А на конкурсе красоты и таланта «Науруз гузэлэ» представительницы национальных общин продемонстрируют свои таланты и национальные костюмы.

Отметим, Науруз - праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. В переводе с персидского «науруз» означает «новый день», символизируя начало нового года, обновления.

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