Артист поздравил женщин с наступающим праздником и пожелал, чтобы они скорее воссоединились со своими родными. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец Сосо Павлиашвили выступил в Казани с концертом для жен мобилизованных. Это было организовано Благотворительным фондом «Добрая Казань» совместно с мэрией города.

Артист поздравил женщин с наступающим праздником и пожелал, чтобы они скорее воссоединились со своими родными. Сосо Павлиашвили в течение 1,5 часового концерта исполнил свои главные хиты. Это «Небо на ладони», «Помолимся за родителей», «Радовать».

Зрительницы тепло встретили певца, подпевали ему и сделали с ним памятные фотографии. В завершение вечера артист поблагодарил публику за любовь, силу и веру в завтрашний день.

Напомним, в апреле мобилизованные из Татарстана могут взять отпуск и вернуться домой. Такая возможность предоставляется после полгода службы в зоне проведения СВО.

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