Остановку «774 км» в Зеленодольском районе могут переименовать в честь Девятаева

В поселке Октябрьский прошел вечер памяти легендарного военного летчика. Фото: @zel_official

Остановочную платформу «774 км» в Зеленодольском районе могут переименовать в честь Героя Советского Союза Михаила Девятаева, сообщает пресс-служба района.

Так, накануне в поселке Октябрьский прошел вечер памяти легендарного военного летчика. Участие в мероприятии принял сын Героя СССР Александр Девятаев, замминистра финансов России Алексей Лавров и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

По словам главы района, вопрос о переименовании будет решаться совместно компанией «Содружество». Также планируют присвоить имя Героя СССР одному из муниципальных учреждений в Октябрьском. А в доме, где жил сам Девятаев, хотя создать музей.

Отметим, Михаил Девятаев совершил уникальный подвиг в истории Второй мировой войны, когда с секретной немецкой базы «Пенемюнде» был угнан бомбардировщик «Хенкель-111». Звание Героя Советского Союза Михаилу Девятаеву было присвоено в 1957 году.

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