208 предприятий Татарстана приняли участие в нацпроекте «Производительность труда»

В рамках адресной поддержки было реализовано 45 проектов повышения труда разной направленности. Фото: Александр КОЦ

В 2022 году 208 предприятий Татарстана приняли участие в национальном проекте «Производительность труда». Благодаря этому республика заняла первое место в России по реализации инициативы. В рамках адресной поддержки было реализовано 45 проектов повышения труда разной направленности.

Кроме того, в республике создаются условия для привлечения кадров из других регионов, строится арендное жилье и общежития. На оборонно-промышленные предприятия с сентября прошлого года были трудоустроены свыше 5 тысяч человек. При этом еще 4 тысячи рабочих мест остаются свободными. Об этом сообщает Минпромторг Татарстана.

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