В Казани по факту жестокого расстрела бездомной собаки завели уголовное дело

Местный житель открыто и демонстративно несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в пса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Казанский отдел полиции «Гвардейский» возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Ход расследования взят на контроль в прокуратуре Советского района города, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Инцидент произошел 30 января во дворе дома №13 по улице Рахлина. Местный житель открыто и демонстративно несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в бездомную собаку. В результате ранений у животного были повреждены задние лапы. Тогда волонтеры помогли животному, поместив его на лечение в ветклинику. К сожалению, накануне пес скончался от полученных травм.

По словам местных жителей, это не первый случай, когда их сосед расстреливал животных из окна. Напомним, замруководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин по просьбе жильцов направил заявление в полицию и обращение в прокуратуру.

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