В Набережных Челнах более 40 тысяч объектов недвижимости числятся бесхозными

Речь идет о квартирах, земельных участках, объектах капитального строительства и гаражах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах свыше 46,5 тысячи объектов недвижимости числятся бесхозными. Речь идет о квартирах, земельных участках, объектах капитального строительства и гаражах, которые не оформлены должным образом в Росреестре.

В местном Исполкоме заявили, что эта недвижимость не перейдет в городскую собственность, но у владельцев могут быть проблемы при продаже, наследовании, дарении и иных юридических процедурах, сообщает Chelny-biz.ru.

С начала года жители Набережных Челнов зарегистрировали право собственности на 6,5 тысячи таких объектов. Проверить свою квартиру можно на сайте Росреестра или в специальном чат-боте в telegram.

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