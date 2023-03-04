За сутки никто не скончался. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане четвертый день подряд растет заболеваемость коронавирусом. За сутки подтвердился 161 случай заражения инфекцией. Госпитализация потребовалась 42 больным, а 103 человека выздоровели. Такие данные в субботу, 4 марта, разместил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии в республике COVID-19 выявили 198 951 раз. При этом 195 191 человек излечились, а 2 010 - погибли. Коллективный иммунитет татарстанцев остается равным 3,9%.

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