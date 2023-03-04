Жители Татарстана смогут выбрать объекты и дворы для благоустройства в 2024 году

Население будет выбирать из более 250 объектов в 45 районах Татарстана. Фото: Анастасия ОСИПОВА

С 15 апреля по 31 мая жители Татарстана примут участие в онлайн-голосовании и выберут объекты для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Татарстанцы старше 14 лет смогут проголосовать за предпочитаемый объект и двор через сервис «Опросы жителей» на республиканском портале госуслуг и в мобильном приложении «Услуги Татарстана». Об этом рассказал глава регионального Минстроя Марат Айзатуллин на совещании в местном Доме Правительства.

По его словам, проекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в перечень для благоустройства на 2024 год. Население будет выбирать из более 250 объектов в 45 районах Татарстана и свыше 2 тысяч дворов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Напомним, ранее Марат Айзатуллин также сообщил, что в Татарстане введено более одного миллиона квадратных метров жилья.

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