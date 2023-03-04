Двухэтажные поезда по этому маршруту начнут курсировать уже в этом году. Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2023 году между Чебоксарами и Москвой запустят два двухэтажных поезда. Новые вагоны оснащены кондиционерами, современными санитарными комнатами с душевыми кабинами, пеленальными столиками, розетками и не только.

На двухэтажных поездах также можно будет добраться из Москвы в Екатеринбург и из Уфы в Имеретинский курорт, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Напомним, ранее между Казанью и Йошкар-Олой возобновили круглогодичное железнодорожное сообщение.

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