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НовостиОбщество4 марта 2023 7:33

Между Чебоксарами и Москвой запустят два двухэтажных поезда

Новые вагоны будут оснащены душевыми кабинами и кондиционерами
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Двухэтажные поезда по этому маршруту начнут курсировать уже в этом году.

Двухэтажные поезда по этому маршруту начнут курсировать уже в этом году.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2023 году между Чебоксарами и Москвой запустят два двухэтажных поезда. Новые вагоны оснащены кондиционерами, современными санитарными комнатами с душевыми кабинами, пеленальными столиками, розетками и не только.

На двухэтажных поездах также можно будет добраться из Москвы в Екатеринбург и из Уфы в Имеретинский курорт, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Напомним, ранее между Казанью и Йошкар-Олой возобновили круглогодичное железнодорожное сообщение.

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