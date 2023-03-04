В марте казанцы смогут посетить смотр-конкурс военных оркестров Вооруженных сил России

Концерт пройдет 6 марта в ДК им. Саид-Галиева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 6 марта, в ДК им. Саид-Галиева в Казани пройдет первый тур смотра-конкурса военных оркестров Вооруженных сил России. Мероприятие начется в 14.00, а посетить его можно будет бесплатно.

Конкурсанты подготавливают концертную программу, служебно-строевой репертуар и плац-концерт. Столицу Татарстана на смотре представят оркестры Казанского высшего танкового училища и Казанского суворовского военного училища.

По итогам первого тура лучшие военные оркестры страны будут соревноваться в следующем этапе смотра-конкурса, который пройдет в Москве в 2024 году.

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