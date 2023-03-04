В праздничные дни отделения МФЦ Татарстана будут работать по измененному графику

Привычный режим работы возобновится с 9 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с предстоящим Международным женским днем отделения МФЦ Татарстана будут работать по измененному графику. 7 марта во всех офисах «Мои документы» рабочий день сократится на час, а 8 марта будет выходным. Об этом сообщает пресс-служба многофункционального центра.

Зареченский, Гагаринский, Южный, Советский, Московский, Дербышинский, Юдинский, Авиастроительный отделения Казани будут принимать горожан 7 марта с 8.00 до 16.00. Приволжский, Кулагинский, Вахитовский офисы и отдел в ЖК «Салават Купере» — с 11.00 до 19.00.

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