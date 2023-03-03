«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» и сравнял счет в серии плей-офф Кубка Гагарина

Казанцы сравняли счет в серии. Фото: Ак Барс

«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» во втором матче первой стадии плей-офф Кубка Гагарина. Казанцы явно сделали выводы из поражения в первом матче и сразу же взялись за дело. Уже на 14 секунде Дмитрий Воронков открыл счет в матче, а на 7 минуте он же оформил дубль.

В дебюте второго тайма Кирилл Воробьев отыграл одну шайбу, но Александр Радулов восстановил разницу в две шайбы, а после устроил массовую драку, итогом которой стало удаление четырех игроков.

Точку в матче на 48 минуте поставил Станислав Галиев. 4:1 - уверенная победа «Ак Барса». Теперь серия переезжает в Нижнекамск. Поа счет в серии равный - 1:1.

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