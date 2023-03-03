Самолет из Казани в Дубай совершил экстренную посадку в Самаре из-за буйного пассажира

Пассажира утихомирили, но полет решили прервать. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Самолет из Казани в Дубай экстренно приземлился в Самаре. Всему виной буйный пассажир. По данным Телеграм-канала Baza, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным источника, мужчина начал буянить почти сразу после взлета. Несмотря на то, что через время пассажира смогли успокоить, командир воздушного судна принял решение садиться в Самаре. По прилету на дебошира составили протокол об административном правонарушении.

Самолет вылетел из Казани в 15.22 с опозданием примерно на час. Об этом свидетельствует онлайн-табло казанского аэропорта. По расписанию в Дубае лайнер должен был приземлиться в 19.45. Впрочем, раньше субботы пассажиры вряд ли доберутся до ОАЭ. По некоторым данным, из Самары самолет отправится лишь ранним утром 4 марта.

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