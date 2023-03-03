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НовостиОбщество3 марта 2023 17:59

В Чувашии планируют закупить 21 новый троллейбус

На эти цели выделили 650 миллионов рублей
Рината СТРЕБКОВА
Троллейбусы должны стать главным видом общественного транспорта в столице Чувашии

Троллейбусы должны стать главным видом общественного транспорта в столице Чувашии

Фото: Алина НИЗАМОВА

В Чебоксарах готовится к реализации масштабная транспортная реформа. В частности жителям и гостям столицы Чувашии готовят планомерный переход от автобусов к троллейбусам.

Кроме того, в планах создать единого государственного перевозчика и объединить транспортные предприятия Чебоксар и Новочебоксарска.

Естественно, что не обойдется без обновления общественного транспорта. Так, глава Чувашии Олег Николаев заявил, что выделено 650 миллионов рублей для приобретения 21 нового троллейбуса.

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