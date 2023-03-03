В Татарстане на два месяца ограничат движение грузовиков по трассе Новошешминск – «Шереметьевка - Кармалы» в Новошешминском районе

Грузовикам ограничат проезд по двум участкам. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Татарстанских автомобилистов просят быть внимательными. В республике запланировано ограничения на дорогах. В частности, с 6 марта по 10 мая 2023 года временно ограничивается для движения автодорога Новошешминск – «Шереметьевка - Кармалы» на участках от 12,5 до 12,9 километра и от 15,3 до 18,5 километра. Речь идет не про все автомобили, а только про большегрузы.

Как рассказали в министерстве транспорта Татарстана, ограничение связано с ремонтными работами по укладке асфальтобетонного покрытия в нижнем слое.

Для объезда предлагаются автодорога общего пользования регионального значения РТ Азеево – Черемшан – Шентала и федеральная автомобильная дорога Р-239 «Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан».

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