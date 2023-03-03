В Нижнекамске горожане собрали три тонны гуманитарной помощи для жителей Лисичанска

Среди отправленных вещей - одежда, лекарства и средства реабилитации. Фото: мэрия Нижнекамска.

Из Нижнекамска отправили очередной груз гуманитарной помощи для жителей Луганской области. Всего горожане собрали порядка 3 тонн необходимых вещей - лекарств, костылей, средств реабилитации, одежды, обуви, термобелья, продуктов и средств личной гигиены. Всего получилось 400 коробок и мешков, сообщили в мэрии Нижнекамска.

По словам председателя СТОС 6 и 7 микрорайонов Ларисы Орловой, в сборе гуманитарной помощи активно участвовали городские школы и детсады, волонтеры, а также просто неравнодушные люди.

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