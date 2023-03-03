В Йошкар-Оле 6 марта на шесть часов оставят без отопления жителей двух домов

Несмотря на отключение отопления, подача горячей воды прекращаться не будет. будет подаваться в вышеуказанные дома в обычном режиме Фото: Рината СТРЕБКОВА

Начало новой недели для некоторых жителей Йошкар-Олы омрачится отключением отопления. Так, батареи перестанут нагреваться 6 марта в домах №40 и 42 по улице Героев Сталинградской битвы. Тепла не будет с 9.00 до 15.00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Йошкар-Ола.

Отопление отключат в связи с диагностикой технического состояния тепловых сетей. Благодаря процедуре рабочие смогут своевременно обнаружить проблемы в трубах и вовремя их устранить.

Приятным бонусом станет тот факт, что несмотря на отключение отопления, подача горячей воды прекращаться не будет. будет подаваться в вышеуказанные дома в обычном режиме.

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