Житель Набережных Челнов доверился спортивному прогнозисту и потерял 60 тысяч рублей

Мужчина поздно понял, что общался с аферистом. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Еще один житель Татарстана попался на уловки мошенников. На сей раз жертвой стал 37-летний житель Набережных Челнов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Мужчина подписался на канал якобы спортивного прогнозиста, который размещал аналитику матчей и скриншоты с выигранными купонами. Челнинец доверился «прогнозисту» и перевёл ему на счёт 30 тысяч рублей. Столько же он потратил на ставки, вот только выиграть за два месяца так ничего и не сумел.

Потеряв крупную сумму, мужчина понял, что его обманули и отправился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишения свободы на срок до 5 лет.

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