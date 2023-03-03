Жители и гости столицы Татарстана 7 марта смогут бесплатно посетить музеи Казанского Кремля

Посетить музеи можно будет совершенно бесплатно. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Музеи Казанского Кремля будут бесплатно работать 7 марта, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

Так, с 10:00 до 18:00 будут открыты центр «Эрмитаж-Казань», выставочные залы Присутственных мест, Музей естественной истории РТ, Музей истории государственности РТ, Музей Пушечного двора и Музей истории Благовещенского собора.

А вот посетить Музей исламской культуры можно будет с 9:00 до 19:30. Перерыв на санитарную обработку продлится с 13:00 до 14:00.

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