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НовостиОбщество3 марта 2023 15:02

Жители и гости столицы Татарстана 7 марта смогут бесплатно посетить музеи Казанского Кремля

Посетить их можно будет с 9.00 и до 19.30
Рината СТРЕБКОВА
Посетить музеи можно будет совершенно бесплатно.

Посетить музеи можно будет совершенно бесплатно.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Музеи Казанского Кремля будут бесплатно работать 7 марта, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

Так, с 10:00 до 18:00 будут открыты центр «Эрмитаж-Казань», выставочные залы Присутственных мест, Музей естественной истории РТ, Музей истории государственности РТ, Музей Пушечного двора и Музей истории Благовещенского собора.

А вот посетить Музей исламской культуры можно будет с 9:00 до 19:30. Перерыв на санитарную обработку продлится с 13:00 до 14:00.

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