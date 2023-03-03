В Татарстане гендиректора «Альфа-Теха» заподозрили в неуплате 96 миллионов рублей налогов

С 2017 по 2020 года руководитель предприятия вносил ложные сведения в налоговые декларации. Фото: Даниил ОПАРИН

СУ СКР по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего гендиректора ООО «Альфа-тех», который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2017 по 2020 года руководитель предприятия вносил ложные сведения в налоговые декларации о якобы имеющихся взаимоотношениях с 27 контрагентами. Таким образом гендиректор уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 96 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Противозаконная деятельность была пресечена в ходе совместных действия сотрудников полиции и республиканской налоговой службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее руководство строительной компании также заподозрили в неуплате налогов.

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