За сутки в Татарстане коронавирус подтвердился у 153 человек

Госпитализация потребовалась 44 заболевшим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Татарстане подтвердилось 153 новых случая COVID-19. При этом госпитализация оказалась нужна 44 заболевшим, а 98 человек выздоровели. Такие цифры в пятницу, 3 марта, опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

С начала пандемии коронавирус обнаружили у 198 790 человек, 195 088 из которых выздоровели, а 2 010 - скончались. Коллективный иммунитет татарстанцев к COVID-19 не изменился и также составляет 3,9%.

Ранее стало известно, что 97% пациентов болеют коронавирусом бессимптомно или в форме ОРВИ. При этом у зараженных выявляли штамм «омикрон» и его варианты.

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