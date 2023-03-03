Бывший следователь из Набережных Челнов возглавил прокуратуру Дрожжановского района

Гайнетдинов является бывшим следователем Набережных Челнов. Фото: Прокуратура Татарстана

Прокуратуру Дрожжановского района Татарстана возглавил бывший следователь Набережных Челнов Олег Гайнетдинов. Он заменил на этом посту Ильдара Маликова, который теперь управляет прокуратурой Авиастроительного района Казани.

В 1998 году Гайнетдинов был назначен следователем прокуратуры Набережных Челнов. Затем стал старшим следователем, а после и помощником городского прокурора. Трудился в отделе по надзору за расследованием преступлений.

Последние 10 лет руководил организационно-методическим отделом управления правовой статистики прокуратуры Татарстана. Являлся замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью региональной прокуратуры, сообщает «Родной край».

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