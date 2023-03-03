В Елабуге сектор развития молодежной политики возглавил Игорь Смирнов

Смирнов окончил филфак КФУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заведующим сектором развития молодежной политики исполкома Елабужского района стал 28-летний Игорь Смирнов. Ранее он руководил отделом профессиональной и творческой самореализации Минмолодежи РТ.

Смирнов родился в Кукморском районе. Окончил филфак КФУ. С 2015 по 2018 год был председателем студенческого совета Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, с 2016-го по 2018-й — президент Клуба школьников и студентов «Сэлэт». Был победителем федерального конкурса «Лидер года».

Ранее мы сообщали, что руководителем исполкома Елабужского района назначен Роман Исланов.

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