Мужская сборная Татарстана заняла второе место во всероссийских лыжных соревнованиях «Чемпионские высоты»

Фото: ski-tatarstan.ru

3 марта в Малиновке на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в лыжной эстафете второе место завоевала сборная Татарстана.

- Это было по-спортивному красиво и эмоционально ярко! Ребята очень просто на сложной трассе взяли и ... устроили подарок болельщикам, я бы даже сказал фанатам. А главное, девушкам по команде на 8 Марта и всем женщинам республики! Красавцы! Эти 4 имени сегодня в голос кричали многие татарстанские болельщики: Ларьков Андрей, Ардашев Сергей, Горбунов Иван, Тимашов Антон, - прокомментировал победу спортсменов президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев. - Удержать взятый ритм гонки, а потом еще сокращать долями секунды время и расстояние. Так умеют не только звезды лыжных гонок, что мы наблюдали на Олимпиаде, но и наши татарстанские ребята.

Впереди у спортсменов еще соревнования на дистанциях 30 и 50 километров.