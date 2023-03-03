Лыжницы из Татарстана завоевали «серебро» в эстафетной гонке на «Чемпионских высотах» в Малиновке

Фото: ski-tatarstan.ru
Девушки сборной Татарстана завоевали «серебро» в эстафетной гонке на «Чемпионских высотах» в Малиновке.
- Вместе с их победой весна пришла в Татарстан! Обе эстафетные команды сработали как одно целое! Наши серебряные девушки! – сказал президент Федерации лыжных гонок Республики Татарстан Ильшат Шаехович Фардиев.
Команда Татарстан-1:
Сергеева Ольга
Горбунова Лидия
Трошина Виктория
Рясина Лариса
Команда Татарстан - 2:
Рушенцева Алеся
Непряева Дарья
Жолудева Ольга
Мацокина Христина