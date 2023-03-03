Лыжницы из Татарстана завоевали «серебро» в эстафетной гонке на «Чемпионских высотах» в Малиновке

Фото: ski-tatarstan.ru

Девушки сборной Татарстана завоевали «серебро» в эстафетной гонке на «Чемпионских высотах» в Малиновке.

- Вместе с их победой весна пришла в Татарстан! Обе эстафетные команды сработали как одно целое! Наши серебряные девушки! – сказал президент Федерации лыжных гонок Республики Татарстан Ильшат Шаехович Фардиев.

Команда Татарстан-1:

Сергеева Ольга

Горбунова Лидия

Трошина Виктория

Рясина Лариса

Команда Татарстан - 2:

Рушенцева Алеся

Непряева Дарья

Жолудева Ольга

Мацокина Христина