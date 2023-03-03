ПАО Банк «Открытие»: татарстанцы стали чаще оформлять кредитные карты

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По итогам 2022 года продажи кредитных карт в банке «Открытие» в Татарстане увеличились на 55% по сравнению с 2021-м. Число активных кредитных карт за год также выросло почти в два раза.

Рост продаж кредитных карт сопровождается ростом популярности их заказа в дистанционных каналах — за год кредитки стали оформлять через сайт и мобильное приложение банка в четыре раза чаще. Все более востребованной становится у клиентов и доставка кредиток — спрос на эту услугу увеличился десятикратно. В планах банка и дальше расширять географию доставки карт в удобное для держателя место.

Пиковыми месяцами по выдаче карт стали ноябрь-декабрь 2022 года. Эта тенденция продолжается и в 2023 году. В Татарстане кредитными картами пользуются более 51 000. Чаще всего карты оформляли активные клиенты в возрасте 30-50 лет.

Самые популярными целями для получения кредитных карт стали покупка товаров в рассрочку, участие в акциях по возврату кешбэка за покупки, рефинансирование карт сторонних банков, необходимость в получении небольших сумм наличных до 50 тысяч рублей в месяц.

Самый большой прирост в продажах карт среди регионов России показало Поволжье – более чем в три раза. Среди лидеров роста в этом регионе – Ижевск, Казань, Саратов.