Жители Татарстана стали чаще совершать пенсионные взносы онлайн

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В 2022 году клиенты ВТБ Пенсионный фонд активнее всего вносили средства на счета негосударственного пенсионного обеспечения через сервис НПО-Онлайн в Москве и Московской области (28%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (11%). Всего в 2022 году 14,5 тыс. клиентов НПФ ВТБ дистанционно внесли на свои счета более 308,5 млн рублей.

Также дистанционные каналы пополнения счетов НПО популярны в Республике Татарстан, Красноярском крае, Ростовской и Свердловской областях. Всего за прошлый год доля взносов через онлайн-каналы увеличилась на 19% по сравнению с 2021 годом. Количество клиентов по программам НПО превысило 157 тысяч человек, а размер пенсионных резервов вырос более чем на четверть. Сумма выплат по итогам года составила 3,3 млрд рублей.

Средний размер первоначального взноса, перечисленного онлайн, вырос в 3 раза и составил 89 тыс. рублей. С начала 2022 года количество клиентов, подключивших автоплатеж, увеличилось на 40%. С запуска в январе 2022 года пополнения счетов с помощью QR-кода через систему быстрых платежей (СБП) этой услугой воспользовались почти 3 тыс. раз, их объём составил 225 млн рублей.

- Сегодня понятие пенсии трансформируется, и всё больше клиентов предпочитают взаимодействовать с негосударственными фондами онлайн. Участники программ НПО от ВТБ Пенсионный фонд уже могут все операции проводить дистанционно: от заключения договора до подачи заявления на выплату пенсии. В этом году мы планируем расширить набор комфортных для пользователей функций в НПО-Онлайн и нашем приложении, чтобы повысить удобство и доступность современных решений для клиентов, – комментирует генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

В 2022 году Национальное рейтинговое агентство подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг ВТБ Пенсионный фонд на уровне «ААА|ru.pf|» по национальной шкале негосударственных пенсионных фондов. «Эксперт РА» в одиннадцатый раз подряд также подтвердил рейтинг максимальной надежности ВТБ Пенсионный фонд.