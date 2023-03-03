В Казани пенсионерки после разговора с незнакомцами едва не лишились почти двух миллионов рублей

Неизвестные звонили пожилым людям и представлялись родственниками, попавшими в беду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани пенсионерки пресекли деятельность мошенников, которые намеревались похитить у них почти два миллиона рублей.

Пожилой женщине на домашний телефон позвонила неизвестная и представилась внучкой. Она заявила, что попала в аварию и ей нужна материальная помощь. Неизвестная сообщила, что сейчас пенсионерке якобы позвонит следователь.

Спустя время ей действительно перезвонил мужчина и попросил подготовить 900 тысяч рублей, чтобы разрешить ситуацию. Однако пенсионерка не пошла на поводу у мошенников и бросила трубку, после чего связалась с родными и убедилась, что с ними все в порядке.

Похожий случай произошел и с 71-летней жительницей Вахитовского района. Мошенники под аналогичным предлогом пытались выманить у нее 800 тысяч рублей. Пенсионерка также проявила бдительность и не отдала злоумышленникам деньги.

По данным инцидентам в отделе полиции «Япеева» возбудили уголовные дела по покушению на мошенничество. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

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