В Татарстане будут судить капитана судна и организатора прогулки, затопивших теплоход

Затопление судна причинило пассажирам крупный ущерб в размере одного миллиона рублей. Фото: пресс-служба Центрального МСУТ СК России

В Татарстане завершилось расследование уголовного дела в отношении капитана судна и организатора речной прогулки, чьи действия привели к затоплению судна. Их обвиняют в нарушении правил эксплуатации водного транспорта, причинении крупного ущерба по неосторожности и в оказании услуг, угрожающих жизни и здоровью потребителей.

По версии следствия, в июле прошлого года обвиняемые, зная что маломерное судно «Казанец-1» вмещает только 12 человек, организовали речную прогулку для 28 пассажиров. В результате большого перегруза и плохого технического состояния судно затонуло на реке Волга в Кировском районе Казани.

К счастью, всех находящихся на борту удалось спасти. Однако затопление судна причинило пассажирам ущерб в размере одного миллиона рублей. В настоящий момент уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

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