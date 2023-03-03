В Казани перинатальный центр на базе горбольницы №7 откроется в августе

Перинатальный центр разместится в строящемся семиэтажном здании. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Новый перинатальный центр на базе городской клинической больницы №7 в Казани откроется в августе. В нем ежегодно смогут принимать до восьми тысяч родов. Об этом мэр города Ильсур Метшин заявил в ходе проверки строительства нового медицинского корпуса.

Центр расположится в семиэтажном здании площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. В нем будет шесть родильных залов и четыре операционные. Перинатальный центр рассчитан на 120 коек, 80 из которых будут находится в акушерском стационаре круглосуточного пребывания, сообщает пресс-служба городской мэрии.

По словам замглавы Минздрава Татарстана Владимира Жаворонкова, перинатальный центр станет головным медучреждением для акушерско-гинекологической службы и будет курировать женские консультации Казани. В том числе здесь будет осуществляться контроль беременных с высокой степенью риска.

Напомним, горбольницу №7 переименуют в честь бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова.

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