Директор ФК «КАМАЗ» назвал причину неготовности к игре поля в Набережных Челнах

Предстоящую игру с «Волгой» проведут в Нижнекамске. Фото: vk.com/fckamaz

Директор футбольного клуба «КАМАЗ» Иван Клипов назвал причину неготовности поля в Набережных Челнах к первой в 2023 году домашней игре с ульяновской «Волгой». Это связано с сохранением газона к матчу с казанским «Рубином». В связи с этим предстоящую игру проведут в Нижнекамске.

По словам Клипова, это будет последний матч, который состоится на стадионе «Нефтехимик».

Также он отметил, что было поручение от президента футбольного клуба и мэра города Наиля Магдеева следить за полем и привести его в порядок. Специалисты выровняли поле и оно находится в хорошем состоянии.

Напомним, бюджет футбольного клуба КАМАЗ увеличили до 200 миллионов рублей. Рост произошел за счет спонсоров.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram