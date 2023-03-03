Возведение футбольного манежа будет проходить в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах появится крытый футбольный манеж. Торжественное подписание соглашения о его строительство и эксплуатации состоялось в Москве на международном форуме «Мы вместе. Спорт», сообщает пресс-служба мэрии города.

Данный объект построят на улице 40 лет Победы, напротив 52-го комплекса. Возведение футбольного манежа будет проходить в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Отметим, в 2022 году Минспорт России провел отбор проектов, среди них были два из Татарстана. По ним финансирование в виде субсидий получили Набережные Челны и Альметьевск.

Напомним, в Татарстане на благоустройство 19 общественных пространств выделят 793 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского и федерального бюджетов.

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