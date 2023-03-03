ФСБ задержала двух жителей Казани за финансирование террористов

Задержанных отвезли в суд, где им была избрана мера пресечения на время следствия.
Фото: скриншот с видео
Совместно с полицейскими Татарстана сотрудники ФСБ задержали двух жителей Казани, которые подозреваются в финансировании террористов. Силовики установили, что мужчины на регулярной основе переводили деньги на банковские карты, которые используются боевиками ИГ* и Хайат Тахрир*.
- В отношении задержанных жителей Казани возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности, - сообщили в ФСБ по Татарстану.
В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей.
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