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НовостиПроисшествия3 марта 2023 9:19

ФСБ задержала двух жителей Казани за финансирование террористов

Они регулярно переводили деньги боевикам
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Задержанных отвезли в суд, где им была избрана мера пресечения на время следствия.

Задержанных отвезли в суд, где им была избрана мера пресечения на время следствия.

Фото: скриншот с видео

Совместно с полицейскими Татарстана сотрудники ФСБ задержали двух жителей Казани, которые подозреваются в финансировании террористов. Силовики установили, что мужчины на регулярной основе переводили деньги на банковские карты, которые используются боевиками ИГ* и Хайат Тахрир*.

- В отношении задержанных жителей Казани возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности, - сообщили в ФСБ по Татарстану.

В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей.

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