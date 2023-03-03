6 и 9 марта в ряде районов Татарстана перестанут показывать телевизоры

В эти дни будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК «ТНВ» и FM-радиостанций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

6 и 9 марта в ряде районов Татарстана временно приостановится телерадиовещание. Это связано с проведением плановой профилактической проверкой оборудования на маломощных объектах, сообщает Минцифры региона со ссылкой на филиал РТРС «РТПЦ республики».

Так, работы пройдут с 9:00 до 15:00 в понедельник, 6 марта, на РТС Апастово и в четверг, 9 марта, на РТС Азнакаево и Большая Турма. В эти дни будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК «ТНВ» и FM-радиостанций.

Напомним, в Татарстане перенесена проверка сирен систем оповещения населения 1 марта 2023. Новая дата пока не называется.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram