Похитителей подростка в Набережных Челнах приговорили к колонии строгого режима

Четверо мужчин избили 15-летнего подростка Фото: Андрей АБРАМОВ

В Набережных Челнах вынесен приговор по резонансному делу о похищении и жестоком избиении подростка.

По материалам суда, 15 августа 2021 года четверо обвиняемых в поселке Сидоровка Набережных Челнов избили 15-летнего подростка, после чего положили его в багажник автомобиля. Затем они отвезли жертву в малолюдное место и продолжили избивать его с помощью биты. В результате парень получил переломы лобной, теменной и височной костей

На суде мужчины свою вину не признали. Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, второму – на 5 лет, третьему – на 10 лет, четвертому – на 6 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что двое подростков избили мужчину, угрожая топором.

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