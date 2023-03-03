В 2023 году достопримечательности Татарстана могут появиться на новых купюрах

Новые купюры планируют презентовать уже этим летом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году достопримечательности Татарстана могут появиться на купюре номиналом в тысячу рублей. Изменения ждут и банкноты номиналом пять тысяч рублей. Об этом сообщил зампредседателя Центробанка России Сергей Белов.

По словам представителя ЦБ, были предложены такие варианты, как башня Сююмбике, Казанский Кремль, болгарский заповедник и центр семьи «Казан». Новые купюры планируют презентовать уже этим летом.

Эти банкноты будут иметь улучшенный дизайн и станут более износоустойчивыми. Кроме того, в ближайшее время в оборот вновь войдут бумажные деньги номиналом пять и десять рублей.

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