ПАО Банк «Открытие» аккредитовал еще четыре строящихся ЖК в Татарстане

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке региона. В феврале 2023 года банк аккредитовал еще четыре строящихся в Казани и Набережных Челнах жилых комплексов: «Авиатор» от СЗ «ИНВЕСТОР», «Грин» от СЗ «Эталон Грин», «Премьер-квартал на набережной» от СЗ «РИОНИ», «Белая аллея» от СЗ «Прогресс-Девелопмент».

Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.