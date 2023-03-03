Мэр Набережных Челнов передал военнослужащим 40 тонн шефской помощи

Наиль Магдеев встретился с военнослужащими одного из татарстанских полков. Фото: @nail_magdeev

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с военнослужащими и передал им 40 тонн шефской помощи от города. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Воины нашего города и Татарстана достойно несут нелегкую службу в зоне СВО. Гордимся нашими бойцами, ждем живыми и здоровыми дома, - отметил мэр города.

Команда из Набережных Челнов находится в ЛНР с гуманитарной миссией - обеспечить горячим питанием мирных жителей. Ранее корреспондент «КП-Казань» поговорила с руководителем полевой кухни Рустамом Гатиным о том, как планировалась и реализовывалась идея.

Ранее из Набережных Челнов отправили первую в 2023 году гуманитарную помощь на Донбасс. В составе конвоя две фуры с шефской помощью, а также трактор и автомобили КАМАЗ и УАЗ.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram