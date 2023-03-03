Житель Татарстана убил испражнявшегося в его автомобиле приятеля

Мужчина избил друга, а затем скинул его тело в кювет и уехал Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело об убийстве семилетней давности. Обвиняемый – 35-летний житель Мамадышского района.

Как полагает следствие, ночью 18 декабря 2015 года нетрезвый обвиняемый вместе с другом на своем автомобиле «ВАЗ-21140» ехал в сторону деревни Средняя Сунь. В пути приятель начал испражняться прямо в салоне машины, после чего между мужчинами возникла ссора. Водитель остановился на обочине, вышел и жестоко избил знакомого. Бил не только руками и ногами, но и неустановленным пока предметом. Когда злоумышленник понял, что жертва не подает признаков жизни, он оттащил труп в кювет и уехал.

Спустя время мужчина был задержан, свою вину он не признает. Дело передано в суд.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что житель Казани на стройке убил приятеля болгаркой.

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