Житель Татарстана убил испражнявшегося в его автомобиле приятеля

Мужчина избил друга, а затем скинул его тело в кювет и уехал
Фото: Иван МАКЕЕВ
Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело об убийстве семилетней давности. Обвиняемый – 35-летний житель Мамадышского района.
Как полагает следствие, ночью 18 декабря 2015 года нетрезвый обвиняемый вместе с другом на своем автомобиле «ВАЗ-21140» ехал в сторону деревни Средняя Сунь. В пути приятель начал испражняться прямо в салоне машины, после чего между мужчинами возникла ссора. Водитель остановился на обочине, вышел и жестоко избил знакомого. Бил не только руками и ногами, но и неустановленным пока предметом. Когда злоумышленник понял, что жертва не подает признаков жизни, он оттащил труп в кювет и уехал.
Спустя время мужчина был задержан, свою вину он не признает. Дело передано в суд.
Ранее «КП-Казань» сообщала, что житель Казани на стройке убил приятеля болгаркой.
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