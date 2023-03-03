Жителей Набережных Челнов призвали помочь в очистке города от снега

Акция стартует в парке Гренада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Центрального района Набережных Челнов Эдуард Фаттахов пригласил жителей города присоединиться к акции «Снежный десант» и выйти на расчистку снега. Уборка будет проходить во дворах и общественных пространствах.

- Приглашаем всех присоединиться к снежному десанту: учащихся школ, студентов и просто неравнодушных жителей! Участвовать в нем может каждый, для этого нужно выйти на свежий воздух и помочь убирать дворы, детские сады, школы, - пояснил Фаттахов.

Коллективная уборка снега запланирована на 3 марта. Начало в 10.00 в парке Гренада. Администрация района обещает всем желающим выдать лопаты.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин назвал причину плохой уборки улиц от снега.

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