В Набережных Челнах возведут посвященный первостроителям жилой комплекс

Стройку начнут в 2024 году Фото: Александр КОЦ

В микрорайоне Замелекесье в Набережных Челнах построят новый жилой комплекс «Романтики». Название посвящено первостроителям города.

Возведением ЖК будет заниматься компания «Домкор». Согласно планам, здесь появится около 200 тысяч квадратных метров жилья. В текущем году намерены спроектировать девять домов, а строительство начать – в 2024-м.

- Мы хотим, чтобы все, кто приезжает в Челны, были впечатлены красотой этого микрорайона, поэтому тщательно прорабатываем архитектурный облик как всего жилого комплекса, так и каждого дома по отдельности, - пояснил корпоративной газете компании глава строительного холдинга Мунир Гайнуллов.

В новом жилом комплексе будет организован пешеходный каркам – любой житель сможет выйти из дома и попасть в любую точку микрорайона, не переходя дорогу. Автомобили уберут во внешний периметр.

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